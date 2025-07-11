Hatay'ın Belen ilçesinde, polis ekipleri vatandaşları iletişim yoluyla yapılan dolandırıcılık yöntemlerine karşı bilgilendirdi.
Belen İlçe Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Büro Amirliği ekipleri, Cuma Pazarı'nda vatandaşlara yönelik bilgilendirme faaliyeti gerçekleştirdi.
Esnaf ve vatandaşlarla görüşen ekipler, dolandırıcılık olaylarına karşı uyarılarda bulunarak bilgilendirici broşür dağıttı.
Son Dakika › Güncel › Belen'de Dolandırıcılık Uyarısı - Son Dakika
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