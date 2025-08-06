Hatay'ın Belen ilçesinde otomobilin sepetli motosiklete çarpması sonucu 6 kişi yaralandı.
Antakya- İskenderun kara yolu Kurtlusoğuksu Mahallesi kavşağında plakası öğrenilemeyen B.D. yönetimindeki otomobil, C.B. idaresindeki sepetli motosiklete çarparak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada otomobildeki 2 kişi ile motosikletteki 4 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.?
Son Dakika › Güncel › Belen'de Trafik Kazası: 6 Yaralı - Son Dakika
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