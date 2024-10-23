Hatay'ın Belen ilçesinde zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
İssume Mahallesi'nde 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada hafif şekilde yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerince İskenderun Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaza nedeniyle trafiğe bir süre kapanan yolda araç yoğunluğu yaşandı.
Polis ekipleri ve vatandaşların yardımıyla kazaya karışan araçların çekilmesiyle yol trafiğe yeniden açıldı.
Son Dakika › Güncel › Belen'de Zincirleme Kaza: 3 Yaralı - Son Dakika
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