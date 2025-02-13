Bella Hadid'den Filistin'e Destek - Son Dakika
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Bella Hadid'den Filistin'e Destek

Bella Hadid, sosyal medyada Filistin'in direnişine destek vererek haklarını vurguladı.

13.02.2025 10:46
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Dünyaca ünlü Filistin kökenli Amerikalı model Bella Hadid, Instagram'dan yaptığı paylaşımda, "Filistin her zaman Filistinlilerin olacaktır" vurgusu yaptı.

Filistin'e verdiği güçlü destekle bilinen Hadid, Instagram hesabından, Filistin direnişinin sembolü olan karpuz dilimi şeklinde boyanmış ve üzerinde "Filistin, Filistinlilere aittir." yazan bir el resmi paylaştı.

Paylaşımda, Filistin'in her zaman Filistinlilere ait olduğunu vurgulayan Hadid, "Hep böyleydi ve her zaman öyle olacak." ifadelerini kullandı.

Hadid, Filistin kültürüne, soyuna ve tarihine ait köklerin "hiçbir güç, para ya da kişi tarafından sökülüp alınamayacağına" işaret ederek, "Filistin halkının sahip olduğu hakikatin derinliği daima yaşayacak. ve biz asla bunu unutmayacağız." dedi.

Gazze'deki ve Batı Şeria'daki saldırılardan etkilenen Filistinlilerin, temel insan haklarına sahip olması gerektiğini belirten Hadid, "İstedikleri gibi gelip gitme özgürlüğünü hak ediyorlar. Atalarının yüzlerce yıldır üzerinde yaşadığı, sevdiği, ailelerini ve toplumlarını kurduğu topraklara bağlı kalmayı hak ediyorlar. Korku, aşağılanma ya da işgal altında kalmamalılar." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bella Hadid'den Filistin'e Destek - Son Dakika

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