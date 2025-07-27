Ben-Gvir, Güvenlik Toplantısına Çağrılmadı

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, Gazze'deki saldırılara yarın "birkaç saatlik insani ara verilmesi" ve "insani yardım girişine izin verilmesi" kararının alındığı güvenlik toplantısına çağrılmadığını açıkladı.

Gazze Şeridi'ne insani yardım girişine karşı çıkan ve daha önce Gazze'ye ulaşan yardımların vurulması çağrısında bulunan Ben-Gvir, X hesabından yaptığı paylaşımda, Başbakanlık Ofisi'nden bir kaynağın, kendisine güvenlik toplantısı yapıldığı bilgisini verdiğini belirtti.

Ulusal Güvenlik Bakanı olmasına rağmen güvenlik toplantısına davet edilmediğini belirten Ben-Gvir, toplantıda "Gazze'ye giren insani yardım miktarının artırılması kararı alındığını" ifade etti.

Ben-Gvir, İsrail'in bu kararla teslim olduğunu savunarak İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Esirleri kurtarmak için alternatif yollar arayacağız" açıklamasını hatırlattı.

Gazze'ye "insani" yardım girişinin tamamen durdurulması gerektiğini savunan Ben-Gvir, Filistinlilerin başka ülkelere "gönüllü göç" adı altında sürgün edilmesi çağrısında bulundu.

İsrail, saldırılara birkaç saatlik insani ara kararı almıştı

İsrail Dışişleri Bakanlığı, Gazze'deki insanlık felaketinin açlıktan toplu ölümlere neden olması ve artan uluslararası baskının ardından yarın Gazze'de saldırılara birkaç saatlik "insani ara" verilmesi kararı alındığını açıklamıştı.

İsrail devlet televizyonu KAN, kararın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Savunma Bakanı Yisrael Katz, Dışişleri Bakanı Gideon Saar ve diğer yetkililerin güvenlik toplantısında alındığını belirtmişti.

İsrail ordusu, uyguladığı ablukayla insanlık felaketine yol açtığı ve açlıktan ölümlere neden olduğu Gazze Şeridi'nde, uluslararası baskı nedeniyle insani yardım girişi için bazı adımlar atacağını öne sürmüştü.