Bengal Balık Pazarı: Poradaha Mela

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BOGURA, 13 Şubat (Xinhua) -- Bangladeş'in Bogura kentindeki balık pazarında büyük bir balığı gösteren bir adam, 12 Şubat 2025.

Bangladeş'in Bogura kentinde düzenlenen ve halk arasında "Poradaha Mela" olarak bilinen balık pazarı, köklü geçmişi ve büyük balıklarıyla tanınıyor. Genellikle Bengal takvimine göre kışın ikinci ayı olan Magh'ın son çarşamba günü düzenlenen yüzyıllık pazar, yerel halk tarafından "Jamai Mela" olarak da adlandırılıyor. (Fotoğraf: Xinhua)