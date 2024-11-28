Bensouda: UCM'de Tehditlere Maruz Kaldım

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Eski Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) Başsavcısı Fatou Bensouda, başsavcılık görevinde hassas konular üzerinde çalışırken kendisinin ve ailesinin doğrudan tehditlere maruz kaldığını söyledi.

İngiliz The Guardian gazetesinde yer alan habere göre Bensouda, Londra'da katıldığı bir etkinlikte 2012-2021 arasında yürüttüğü başsavcılık görevi sırasında maruz kaldığı bazı tehdit ve kışkırtmalara değindi.

Üzerinde çalıştıkları hassas dosyalar nedeniyle kendisi, ailesi ve danışmanlarının tehdit edildiğini öne süren Bensouda, bunlara boyun eğmediklerini ifade etti.

UCM'nin siyasi müdahale olmadan işlerini yapmaya devam etmesi gerektiğine işaret eden Bensouda, "Karar alma süreçlerinde siyasi hesapların rol oynamasına izin verilmemeli." dedi.

Bensouda, UCM'yi oluşturan Roma Statüsüne imza atan devletlerin desteğinin mahkemenin her türlü siyasi baskı ve manipülasyondan korumak için hayati önem taşıdığını da sözlerine ekledi.

Mayıs ayında ortaya çıkan iddialara göre Bensouda, İsrailli istihbarat teşkilatı Mossad'ın başındaki Yossi Cohen tarafından tehdit edilmişti.

İddiaya göre Cohen, İsrail'in Filistin topraklarında savaş suçu ve insanlığa karşı suçlar işlediği gerekçesiyle UCM'de 2016'da başlayan ön inceleme sonucu 2021'de soruşturmaya dönüşen dosyayla ilgili defalarca Bensouda'yla görüşmüştü.

Cohen'in soruşturma nedeniyle Bensouda'yı tehdit edip, "Kendinizin ve ailenizin güvenliğini tehlikeye atacak şeylere bulaşmak istemezsiniz." dediğini öne sürülmüştü.