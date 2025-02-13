Berat Kandili İçin Camilerde Program Düzenlendi - Son Dakika
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Berat Kandili İçin Camilerde Program Düzenlendi

Berat Kandili İçin Camilerde Program Düzenlendi

Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük ve Düzce'de Berat Kandili dolayısıyla camilerde ibadet ve etkinlikler yapıldı.

13.02.2025 20:46
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Sakarya, Kocaeli, Bolu, Karabük ve Düzce'deki camilerde, ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla programlar düzenlendi.

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde vatandaşlar, akşam vakti camilere giderek namaz kıldı, ibadet etti.

Tarihi Orhan Camisi'ndeki programda, Kur'an-ı Kerim ve Mevlid-i Şerif okundu, dua edildi. Yatsı namazın ardından ise cemaate ikramlarda bulunuldu.

Karabük

Karabük'te camilerde düzenlenen programlara katılan Müslümanlar, kandilin manevi atmosferini yaşadı.

Safranbolu Merkez Camisi'nde vatandaşlar, Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından namaz kılıp, dua etti.

Kocaeli

Kocaeli'de, Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programlara vatandaşlar ilgi gösterdi. İzmit ilçesindeki Mehmet Ali Paşa Camisi'ne giden vatandaşlar namaz kılarak, dua etti.

Programda, Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından ilahiler okundu.

Bolu

Bolu'da, Berat Kandili dolayısıyla kentteki camilerde çeşitli programlar yapıldı. Kur'an-ı Kerim ve ilahilerin okunduğu, yoğun katılım gösterilen programlarda Müslümanlar dua etti.

Akşam vakti kılınan namazın ardından vatandaşlara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Düzce

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde Selçuklu mimarisi tarzında inşa edilen sekizgen planlı Akçakoca Merkez Camisi'nde program düzenlendi.

Akşam namazının ardından camide ilahiler okundu. Program sonunda çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Kaynak: AA

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