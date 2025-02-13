Berat Kandili İkramları - Son Dakika
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Berat Kandili İkramları

Berat Kandili İkramları

Diyarbakır Vakıflar Müdürlüğü, 7.500 kişiye kandil simidi ve salep ikramında bulundu.

13.02.2025 23:16
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Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından Diyarbakır, Mardin, Batman ve Bingöl'de Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ve salep ikram edildi.

Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce temsil ve idare edilen mazbut vakıfların vakfiyelerinde yer alan hayır şartlarının yerine getirilmesi amacıyla Berat Kandili dolayısıyla 81 ilde belirlenen camilerde çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bu kapsamda, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü akşam ve yatsı namazı sonrasında, Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Camisi'nde 2 bin, Mardin Sultan Şeyh Musa Ezzüli Külliyesi'nde 2 bin, Mardin'deki Şakir Nuhoğlu Camisi'nde 1000, Batman'daki Mehmet Emin Terece Camisi'nde 1500, ve Bingöl'deki Kültür Camisi'nde 1000 kişilik kandil simidi ve salep ikramında bulundu.

Öte yandan, Mardin'deki Sultan Şeyh Musa Camisi'nde okunan mevlidin ardından 2 bin kişiye yemek verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vakıflar Bölge Müdürü Hakan Demir, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tüm Türkiye'de çeşitli etkinlikler yapıldığını belirtti.

Kandil dolayısıyla yaklaşık 7 bin 500 kişiye kandil simidi ve salep ikramında bulunduklarını kaydeden Demir, "İkramlarımıza yoğun ilgi gösteren vatandaşlarımıza teşekkür ediyor, manevi mirasımızı koruyarak birlik ve beraberlik içerisinde nice kandillerde buluşmayı ümit ediyoruz. Kandilimizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Hak'tan niyaz ederiz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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