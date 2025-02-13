Berat Kandili'nde Camilerde Program Düzenlendi - Son Dakika
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Berat Kandili'nde Camilerde Program Düzenlendi

İstanbul'daki camilerde Berat Kandili dolayısıyla düzenlenen programda dua ve mevlit okundu.

13.02.2025 21:16
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Ramazanın müjdecisi kabul edilen Berat Kandili dolayısıyla İstanbul'daki camilerde program düzenlendi.

İstanbul Müftülüğünce, Süleymaniye Camisi'nde düzenlenen programda Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından Mevlid-i Şerif, kaside ve ilahiler okundu.

İstanbul Valisi Davut Gül'ün de katıldığı programda İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Safi Arpaguş, kürsüden Berat gecesinin anlamını anlattı.

Programın sonunda İl Müftü Yardımcısı Ahmet Aktürkoğlu tarafından dua edildi, namaz sonrası cami bahçesinde Türkiye Diyanet Vakfı İstanbul Şubesince cemaate ikramlarda bulunuldu.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, Sultanahmet, Fatih, Eyüpsultan ve Büyük Çamlıca başta olmak üzere birçok camide mevlit programları yapıldı.

Eyüpsultan'da camiye gelen çok sayıda kişi, Eyüp Sultan Türbesi'ne de ziyarette bulunup dua etti.

Kaynak: AA

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