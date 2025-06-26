Beren Bebek Oyun Evi Yıl Sonu Gösterisi

Ergene Belediyesi Beren Bebek Oyun Evi öğrencileri yıl sonu gösterisi yaptı.

Ergene Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlikte, öğrencilerin gösterileri ilgiyle izlendi.

Ergene Belediye Başkanı Müge Yıldız Topak, etkinlikte yaptığı konuşmada, eğitime destek vermeye devam edeceklerini söyledi.

- Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Aksoy'a ziyaret

Tekirdağ Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kazım Bayırlı, Tekirdağ Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Aksoy'u ziyaret etti.

Bayırlı ve Aksoy bir süre sohbet etti.

Aksoy, ziyaretinden dolayı Bayırlı'ya teşekkür etti.