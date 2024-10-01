Bergama'da Av Tüfeğiyle Cinayet ve İntihar Girişimi

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İzmir'in Bergama ilçesinde karısını av tüfeğiyle öldüren kişi, aynı silahla intihar etmeye çalıştı.

Pınarköy Mahallesi'ndeki evden tüfek sesleri geldiği ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Evde bulunan A.P'nin av tüfeğiyle vurularak öldürüldüğünü gören ekipler, kocası M.P'nin de aynı tüfekle kendisine ateş etmesi sonucu yaralandığını belirledi.

Ağır yaralanan M.P, Bergama Necla-Mithat Öztüre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

A.P'nin cenazesi İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.