Bergama'da Büyük İkramiye Sevinci - Son Dakika
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Bergama'da Büyük İkramiye Sevinci

Bergama\'da Büyük İkramiye Sevinci

Gezici bayi Serkan Biberci, yılbaşı çekilişinde büyük ikramiyeyi kazandırmanın mutluluğunu yaşıyor.

01.01.2025 13:46
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İzmir'de, Milli Piyango tarafından düzenlenen yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiyenin isabet ettiği üç biletten birini satan gezici bayi Serkan Biberci, çekiliş için kendine ayırdığı bilete ikramiye çıkmadığını, ancak büyük ikramiyeyi kazanan bileti satmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.

Bergama ilçesinde emekli olduktan sonra Milli Piyango'nun gezici bayiliğini yapmaya başlayan 48 yaşındaki Biberci, büyük ikramiye kazanan üç çeyrek biletten birini satmanın sevincini yaşıyor.

Cumhuriyet Caddesi'nde seyyar tezgahında bilet satan Biberci, AA muhabirine Milli Piyango'nun gezici bayiliğine 3 ay önce başladığını söyledi.

Büyük ikramiye kazanan biletin Bergama'dan satıldığını duyduğunda heyecanlandığını belirten Biberci, Milli Piyango yetkililerinin kendisini arayarak şanslı bileti satmasından dolayı tebrik ettiğini ifade etti.

Biberci çok kısa süredir bilet sattığını vurgulayarak, "3 ay önce gezici bayi olarak işe başladım. Bu sürede ve Bergama'ya çıkması güzel ve sevindirici. Bileti sattığım tahliliyi tebrik ederiz. 3 ay önce başladığım satışta bir kişiye ikramiye kazandırmak mükemmel bir duygu." dedi.

"İkramiye sabit bayilere çıkar", "Bergama'dan ikramiyeli bilet çıkmaz" algısını kırdığını kaydeden Biberci, "Bileti alan kişinin hemen kendisini deşifre edeceğini düşünmüyorum. Biz buradayız, talihli bizi de görür inşallah. Yılbaşında 150 bin liralık 1400 civarında yılbaşı bileti sattım. Kendime bilet ayırdım ama maalesef çıkmadı." diye konuştu.

Kaynak: AA

Bergama, Yılbaşı, Ekonomi, Güncel, Finans, Yaşam, izmir, Son Dakika

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