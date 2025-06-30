Berlin'de İnşaatta Yangın Paniği

Almanya'nın başkenti Berlin'de Hristiyan Demokrat Birlik Partisi (CDU) Genel Merkezine 250 metre mesafede bulunan inşaat halindeki binanın çatı katında çıkan yangın paniğe yol açtı.

Kurfürsten ile Schill caddelerinin köşesindeki yüksek katlı binada başlayan yangına 100'den fazla itfaiye ekibi müdahalede bulundu.

Yangın esnasında 3 kez duyulan büyük patlama seslerinin inşaatta kullanılan gaz tüplerinden kaynaklandığı tahmin ediliyor.

Çevredeki caddelerin güvenlik amaçlı ulaşıma kapatılması sebebiyle trafik yoğunluğu oluştu.

Yangının çıkış sebebiyle can kaybı veya yaralanan olup olmadığına ilişkin henüz bilgi verilmedi.