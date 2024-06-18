Berlin'de Türk Toplumu Bayramlaştı

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Almanya'nın başkenti Berlin'de, Türk toplumu bayramlaşma etkinliğinde buluştu.

Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı'nın Kurban Bayramı vesilesiyle Başkonsolosluk konutunda düzenlediği bayramlaşma etkinliğine Türk sivil toplumunun ve kurumlarının temsilcileri ile davetliler katıldı.

Konuklarla tek tek bayramlaşan Şanlı, verilen yemek öncesinde yaptığı konuşmada, Türk toplumu tarafından Berlin'de milli ve kültürel değerlerin yaşatıldığını kaydetti.

Şanlı, "Milli ve kültürel değerlerimizin yurt dışında yaşatılması ve yeni nesillere aktarılması, aynı şekilde yaşadığımız ülkede bilinir ve görünür kılınması sizlerin de fedakar ve özverili gayretlerinizden dolayı mümkün olabiliyor. Tüm bunlar için hepinize müteşekkiriz. Bu gayretlerin özellikle yeni nesillerimizin, gençlerimizin üzerine daha fazla odaklanmak suretiyle önümüzdeki yıllarda da devamı temel dileğimizdir." ifadelerini kullandı.

27 Haziran'dan itibaren çifte vatandaşlığın Alman hukuk sisteminde mümkün olacağına işaret eden Şanlı, bu çerçevede Mavi Kart sahiplerinin de Türk vatandaşlığına başvurarak tüm işlemlerinin başarıyla sonuçlanmasının ardından hem Alman hem Türk vatandaşlığını birlikte muhafaza edebilmelerinin söz konusu olabileceğini belirtti.

Şanlı, Türk vatandaşlığının yeniden kazanılması ve diğer konularda ilave bilgi verebilmek için başkonsolosluktaki konunun uzmanlarının dernekleri ziyaret ettiklerini aktararak, bu konularda Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan kitapçığın da sosyal medya hesaplarından paylaşıldığını bildirdi.