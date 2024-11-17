Berlin'de Ukrayna İçin Protesto

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Almanya'nın başkenti Berlin'de Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü savaş protesto edildi.

Gösteriye, Rusya'da cezaevinde hayatını kaybeden muhalif Aleksey Navalnıy'ın eşi Yulia Navalnaya ve Rus muhalif siyasetçi Vladimir Kara-Murza'nın da aralarında olduğu yaklaşık 2 bin kişi katıldı.

Rus askerlerinin Ukrayna'dan çekilmesini talep eden göstericiler, "Putin'e hayır. Ukrayna'da savaşa hayır" ve "Siyasi tutuklulara özgürlük" sloganları attı.

Gösteri, Rusya'nın Berlin Büyükelçiliği önünde yapılan konuşmaların ardından sona erdi.