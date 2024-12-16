Berri ve Miçotakis'ten Kritik Görüşme

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Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis ile görüştü.

Berri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, ülkesini ziyaret eden Yunanistan Başbakanı ile görüştüğü belirtildi.

Lübnan Meclis Başkanı Berri ile Miçotakis'in görüşmede, Lübnan ile bölgedeki siyasi gelişmeleri ve iki ülke arasındaki ilişkileri değerlendirdiği aktarıldı.

Berri'nin, Yunanistan heyetini uğurladığı sırada kendisine sorulan 9 Ocak'ta Meclis'te yapılacak oturumda yeni cumhurbaşkanı seçilip seçilmeyeceği sorusuna, olumlu yanıt verdiği kaydedildi.