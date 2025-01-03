Beşiktaş'ta Kayıp Kardeşler İçin Arama Devam Ediyor - Son Dakika
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Beşiktaş'ta Kayıp Kardeşler İçin Arama Devam Ediyor

Beşiktaş\'ta Kayıp Kardeşler İçin Arama Devam Ediyor

Beşiktaş'ta denize düşen Ayşe ve Velat Can'ı arama çalışmaları sürmekte; aileleri endişeli.

03.01.2025 14:16
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Beşiktaş'ta denize düşen Ayşe ile kardeşi Velat Can'ı arama çalışmaları devam ediyor.

Bebek Mahallesi Cevdet Paşa Caddesi sahilinde 23 Kasım 2024'te denize düşen iki kardeşi bulmak için Sahil Güvenlik Komutanlığı, Deniz Polisi, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ve İtfaiye Su Altı Arama Kurtarma ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.

Arama çalışmaları kapsamında İstanbul Boğazı'ndaki gemi trafiği geçici olarak çift yönde askıya alınırken, denizde hem dalgıçlarla hem de havadan dronla tarama yapılıyor. Kaybolan kardeşlerin yakınları da arama faaliyetlerini takip ediyor.

Yakınları tarafından çiçek bırakılan iki kardeşin denize düştüğü alan AFAD ekiplerince şerit çekilerek kapatıldı.

AFAD ve itfaiye ekiplerince, çalışmaları yerinde takip eden iki kardeşin yakınları ile arama faaliyetini yürüten ekipler için çadır kuruldu. Kızılay personeli ise mobil araçlarla içecek ve yiyecek ikramında bulunuyor.

Olay

Bebek sahilinde 23 Kasım 2024 Cumartesi günü yürüyüş yaparken denize düşen Ayşe Can (29) ile kendisini kurtarmak için suya atlayan kardeşi Velat Can (23) suda kaybolmuş, kendilerinden haber alamayan ebeveynleri durumu polise bildirmişti.

İspanya'dan 14 Kasım'da tatil amacıyla Diyarbakır'a gelen kardeşlerin 25 Kasım'da ailesiyle aynı ülkeye dönecekleri için geldikleri İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki otelde kaldığı tespit edilmişti.

Kaynak: AA

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