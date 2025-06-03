Besni\'de Silahlı Kavga: 2 Yaralı

Adıyaman'ın Besni ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Şahintepesi mevkiinde iki grup arasında çıkan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada S.Ö. ile M.Y. tabancayla yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Besni Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, polis ekipleri olayla ilgili bir şüpheliyi gözaltına aldı.