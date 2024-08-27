Beşyol Metrobüs Durağında 'Beyaz Yol' Çalışması Nedeniyle Trafik Yoğunluğu - Son Dakika
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Beşyol Metrobüs Durağında 'Beyaz Yol' Çalışması Nedeniyle Trafik Yoğunluğu

Beşyol Metrobüs Durağında \'Beyaz Yol\' Çalışması Nedeniyle Trafik Yoğunluğu

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Beşyol Metrobüs durağında yürüttüğü 'Beyaz Yol' çalışması nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanıyor. D-100 Karayolu Yenibosna istikameti Sefaköy metrobüs durağına kadar olan bölümde trafik tek şeritten veriliyor ve uzun araç kuyrukları oluştu.

27.08.2024 13:03
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Özgür EREN/ İSTANBUL, BAKIRKÖY Beşyol Metrobüs durağında yürütülen 'Beyaz Yol' çalışması nedeniyle Beylikdüzü istikameti metrobüs geçişlerine kapatıldı. Çalışmalar nedeniyle D-100 Karayolu Yenibosna istikameti Sefaköy metrobüs durağına kadar olan bölümde trafik tek şeritten veriliyor. Şerit daraltması nedeniyle Bakırköy'den Yenibosna istikametine doğru uzun araç kuyrukları oluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin metrobüs yolunda yürüttüğü 'Beyaz Yol' çalışması trafik yoğunluğuna neden oluyor. D-100 Karayolunda üç şeritli yol iki şeride düştü. Metrobüsler kendileri için ayrılan tek şeritten hizmet vermeye devam ediyor. Beşyol Metrobüs durağında yapılan çalışma nedeniyle durak, Beylikdüzü istikametinde yolcuların kullanımına kapatıldı.

D-100 Karayolu metrobüs yolundaki çalışma nedeniyle Sefaköy ile Cennet metrobüs durakları arası tek şerit daraltılarak metrobüslerin geçişi için ayrıldı. Yolun tek şerite düşürülmesiyle Yenibosna istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu. Sürücüler uzun süre trafikte beklemek zorunda kaldı.

Kaynak: DHA

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