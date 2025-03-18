Beton Mikseriyle Eğitim Aracı Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika
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Beton Mikseriyle Eğitim Aracı Çarpıştı: 3 Yaralı

Samsun İlkadım'da sürücü kursu aracı beton mikseriyle çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

18.03.2025 13:16
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Samsun'un merkez İlkadım ilçesinde beton mikseriyle çarpışan sürücü kursu eğitim aracındaki 3 kişi yaralandı.

Aday sürücü C.T'nin kullandığı 55 AID 478 plakalı sürücü kursu eğitim aracı ile M.T. idaresindeki 06 CPS 89 plakalı beton mikseri, Toybelen Mahallesi 1207 Sokak'ta çarpıştı.

Kazada C.T, otomobilde bulunan eğitmen İ.A. ile bir kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: AA

İlkadım, 3-sayfa, Sağlık, Güncel, samsun, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beton Mikseriyle Eğitim Aracı Çarpıştı: 3 Yaralı - Son Dakika

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