Beyaz Saray'dan Basına Kısıtlama Tepkisi

Beyaz Saray Muhabirleri Derneği (WHCA), ABD Başkanı Donald Trump ve yönetiminin Beyaz Saray basın odasındaki oturum düzeninin yönetimini devralma girişimlerine tepki gösterdi.

WHCA'dan yapılan yazılı açıklamada, Trump yönetiminin basın odasındaki oturma ve soru sorma önceliği konusunda kontrolü sağlama çabalarının "yanlış olduğu" belirtildi.

Açıklamada, "Beyaz Saray, bu yanlış yönlendirilmiş çabadan vazgeçmeli, Amerikan halkına politikalarını açıklamaktan ve hükümet kontrolünden uzak, bağımsız medyadan gelen soruları yanıtlamaktan korkmadıklarını göstermelidir." ifadelerine yer verildi.

WHCA yetkilileri, söz konusu kısıtlama çabalarının devam etmesi durumunda, Beyaz Saray yönetiminin "bağımsız basının kendisini örgütlediği sistemin kontrolünü alaycı şekilde ele geçirmeye çalıştığının" netleşeceği ve medya kuruluşlarının yaptıkları haberlerle ilgili "cezalandırılmalarının daha da kolaylaşacağı" görüşünü paylaştı.

Beyaz Saray'ın yeni planının en belirgin sonucunun "gazetecileri cezalandırmak" olduğu belirtilen açıklamada, Beyaz Saray basın sekreterinin WHCA gibi "bağımsız basın örgütüne başkanlık etme fikrinin" ise "saçma" olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Bünyesinde 900 basın mensubu bulunan Dernek ayrıca, dün Beyaz Saray ile söz konusu sorunları ele almak üzere görüşme talebinde bulunduğunu açıkladı.

Beyaz Saray, gelecek haftalarda, uzun süredir WHCA tarafından yönetilen muhabirlerin oturma düzeniyle ilgili tasarruf yetkisini üzerine almayı planlıyor.

Beyaz Saray ve Pentagon'da daha önce akreditasyon tartışmaları yaşanmıştı

Beyaz Saray, "Amerika Körfezi" ifadesini kullanmayacağını açıklayan Associated Press (AP) ajansının muhabirinin, ABD Başkanı Trump'ın basın toplantısına katılımını engellemişti.

Pentagon yönetimi de şubat başında yürürlüğe koyduğu rotasyon programı kapsamında, NBC News, The New York Times, NPR ve Politico gibi bazı haber kuruluşlarının askeri bina içindeki ofislerini boşaltmaları gerektiğini duyurmuştu.

Pentagon Sözcüsü John Ullyot, Pentagon Basın Birliğine gönderdiği yazıda, bu uygulamanın, "Pentagon'daki fiziksel ofis alanında çalışma ayrıcalığından" daha önce yararlanmamış basın kurumlarına fırsat verilmesi için gerekli olduğunu savunmuştu.