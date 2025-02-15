Beyaz Saray\'dan Sevgililer Günü\'nde göçmen mesajı: Paylaşıma yorum yağdı

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Beyaz Saray, ABD Başkanı Donald Trump'ın ve "sınır çarı" Tom Homan'ın fotoğraflarının yer aldığı 14 Şubat Sevgililer Günü paylaşımında, ülkeye gelme niyeti olan düzensiz göçmenlere "sınır dışı ederiz" mesajı verdi.

SEVGİLİLER GÜNÜNDE GÖÇMEN MESAJI

Beyaz Saray'ın resmi X hesabından, "Sevgililer Günü Kutlu Olsun" başlıklı bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, pembe renkli fotoğrafta, Trump ve Homan'ın ifadeleri olarak, mani şeklinde "Güller kırmızıdır, menekşeler mavi, kaçak gelirseniz, sınır dışı ederiz sizi." ifadesi yer aldı.

Söz konusu paylaşım şöyle:

PAYLAŞIM GÜNDEM OLDU

ABD'ye kaçak yollarla girecek olan düzensiz göçmenlerin engellenmesi konusundaki sert tutumunu her fırsatta dile getiren Trump yönetimi, bu doğrultuda Sevgililer Günü'nü de atlamadı. Yaklaşık 4 saatte 7,7 milyon görüntülenmeye ulaşırken, 141 bin beğeni ve 29 bin geri paylaşım yapılan mesaja 6 binden fazla yorum yazıldı.