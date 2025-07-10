Beydağı Otel Davasında Yargılama Devam Ediyor

Malatya'da, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde yıkılan ve 3'ü çocuk 7 kişinin öldüğü Beydağı Otel'e ilişkin davada 5 sanığın yargılanmasına devam edildi.

1. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanık A.T.Ü. ile sanık avukatları katıldı.

Sanık, A.T.Ü. önceki savunmasını tekrarladığını beyan etti.

Mahkeme heyeti ise güncel zemin etüdü raporlarının bildirilmesi için AFAD, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ile Büyükşehir ve Battalgazi belediyelerine müzakere yazılması ile yeni bilirkişi raporu aldırılmasına karar vererek, duruşmayı 9 Aralık'a erteledi.

Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 6 Şubat'ta Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesi merkezli 7,6 büyüklüğündeki depremde yıkılan, 3'ü çocuk 7 kişinin hayatını kaybettiği Malatya çarşı merkezindeki Beydağı Otel'e ilişkin, aralarında dönemin kamu görevlilerinin de olduğu 5 sanık hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.