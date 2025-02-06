Beydağları Sahil Milli Parkı'nda Orman Yangını - Son Dakika
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Beydağları Sahil Milli Parkı'nda Orman Yangını

Beydağları Sahil Milli Parkı\'nda Orman Yangını

Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki Beydağları Sahil Milli Parkı'nda çıkan orman yangını, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayıldı ve bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

06.02.2025 14:50  Güncelleme: 14:52
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ANTALYA'nın Konyaaltı ilçesindeki Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde orman yangını çıktı. Kuvvetli rüzgarın etkisiyle yayılan alevlere, ekipler müdahale ediyor.

Antalya- Kemer kara yolu üzerindeki Tünektepe mevkisinde Beydağları Sahil Milli Parkı içerisinde, saat 13.00 sıralarında orman yangını çıktı. Elektrik tellerinin sürtünmesi sonucu oluşan kıvılcımın neden olduğu düşünülen yangın, kuvvetli rüzgarın etkisiyle hızla büyüdü. Duman kentin her yerinden görülürken, bölgeye çok sayıda itfaiye ve orman ekibi sevk edildi. Bölgenin kayalık olması karadan müdahaleyi güçleştirirken, Konyaaltı ilçesinde gökyüzünü duman kapladı. Rüzgarın saatteki hızının 60 kilometreye ulaştığı Antalya'da, orman yangınına 13 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 ilk müdahale aracı ve çok sayıda işçiyle müdahale ediliyor.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Beydağları Sahil Milli Parkı'nda Orman Yangını - Son Dakika

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