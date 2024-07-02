Yüzündeki kitle her geçen gün büyüyor! Küçük Enes'in tek bir isteği var - Son Dakika
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Yüzündeki kitle her geçen gün büyüyor! Küçük Enes'in tek bir isteği var

Yüzündeki kitle her geçen gün büyüyor! Küçük Enes\'in tek bir isteği var

Adana'da geçirdiği beyin kanamasının ardından yüzünde oluşan kitle her geçen gün büyüyen ve sağ gözünü kaybeden Enes Bakır, doktorların hastalığını tedavi edemediğini belirterek, yardım istedi. Zaman zaman enfeksiyon kapan kitle nedeniyle sürekli hastanelik olan 8'inci sınıf öğrencisi Bakır, "Tedavi olursam ilk olarak yüzüme bakarım, gülerim. Top oynarım, arkadaşlarımla oyun oynarım, okula giderim" dedi.

02.07.2024 14:54
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Adana'da beyin kanaması geçiren ve yüzünde oluşan kitle nedeniyle sağ gözünü kaybeden Enes Bakır, tedavi edilemediğini belirterek yardım istedi. Enes, sağlığına kavuşup doktor olmak istediğini söyledi.

KİTLE NEDENİYLE SAĞ GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Seyhan ilçesi Havuzlubahçe Mahallesi'nde yaşayan 6 çocuklu Bakır ailesinin en küçüğü Enes, bebekliğinde beyin kanaması geçirdi. O günden bu yana yüzünün sağ tarafında kitle oluşan ve her geçen gün büyüyen Enes'i, ailesi çok sayıda doktora götürdü. Tedavilere rağmen büyümesi engellenemeyen ve riskli olduğu için ameliyatla da müdahale edilemeyen kitle yüzünden Enes, bir süre önce sağ gözünü kaybetti.

Doktorlar, çok riskli olduğu için kitleyi ameliyatla çıkarmak istemedi. Sıra dışı görünümü nedeniyle akranlarının farklı bakışlarıyla büyüyen Enes'in sosyal hayatı da olumsuz etkilendi. Zaman zaman enfeksiyon kapan kitle nedeniyle sürekli hastanelik olan Enes, eğitim hayatının da yolunda olmadığını anlattı.

Yüzündeki kitle her geçen gün büyüyor! Küçük Enes'in tek bir isteği var

"TEDAVİ OLURSAM İLK OLARAK YÜZÜME BAKAR GÜLERİM"

Sağlığına kavuşup, eğitimini tamamlayarak doktor olmak istediğini aktaran Enes Bakır, "Tedavi olursam ilk olarak yüzüme bakarım, gülerim. Top oynarım, arkadaşlarımla oyun oynarım, okula giderim. Yüzümdeki bu kitleden kurtulduktan sonra okuyarak doktor olmak ve benim gibi insanlara, küçük çocuklara yardım etmek istiyorum. Herkese sesimi duyurmak istiyorum, yüzümü iyileştirin" dedi.

"YÜZÜNDEKİ ŞİŞLİĞİN ÖNÜNE GEÇEMİYORUZ"

Enes'in babası Şeyhmus Bakır ise oğlunu birçok hastane ve doktora götürmesine rağmen bir çözüm bulamadıklarını dile getirdi. Bakır, şunları söyledi: "Doğuştan bu yana beyninde bir leke vardı. Çeşitli hastanelere götürdük. Son geldiği durumda doktorlar ameliyata yanaşmıyorlar. Sürekli kontrol amaçlı gidip, geliyoruz. Ancak yüzündeki şişlik devam ediyor. Önüne geçemiyoruz. Tedavisi devam ediyor ancak hiçbir doktor ameliyat ederek ya da başka bir biçimde tedavi etme şanslarının olmadığını söylüyor.

"OĞLUM DIŞARI ÇIKMAK İSTEMİYOR"

Gittikçe büyüyen kitle nedeniyle ufak bir enfeksiyonda çocuk, çok halsiz oluyor. Bazen havale geçiriyor. Ne yapacağımızı şaşırdık, Allah'tan umut kesilmez. Küçük çocuklar onu gördükleri zaman korkuyor. Oğlum da haliyle içine kapanıyor, dışarı çıkmak istemiyor. Arkadaşlarının içine girmek istemiyor, hor görülüyor. Götürdüğümüz bir profesör doktor, bu hastalığın milyonda bir görüldüğünü söyledi. Bir Türkiye'de bir de Avrupa'da vaka olduğunu söylediler. Biz de artık bir şifa bekliyoruz."

Kaynak: DHA

Adana, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Yüzündeki kitle her geçen gün büyüyor! Küçük Enes'in tek bir isteği var - Son Dakika

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