Beykoz'da Trafik Suçuna Ceza Yağdı - Son Dakika
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Beykoz'da Trafik Suçuna Ceza Yağdı

Beykoz'da tehlikeli sürüş yapan iki sürücüye toplam 9 bin 889 lira ceza kesildi.

02.01.2025 19:16
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Beykoz'da trafik güvenliğini tehlikeye düşürecek şekilde ilerleyerek kazaya karışan iki aracın sürücülerine toplam 9 bin 889 lira ceza uygulandı.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 31 Aralık'ta sosyal medya platformlarında paylaşılan ve iki otomobilin trafiği tehlikeye düşürecek şekilde ilerlediğinin görüldüğü videoya ilişkin çalışma yaptı.

İncelemelerde, görüntülerdeki iki aracın U.B. ve A.C.T. tarafından kullanıldığı, tehlikeli biçimde ilerleyen araçların birbirlerine çarparak kazaya karıştıkları tespit edildi.

Yakalanan sürücülere, Karayolları Trafik Kanunu'nun "emniyet şeridini kullanmak", "aynı anda iki şerit kullanmak", "trafiği tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak" ve "saygısızca araç kullanmak" maddelerinden toplam 9 bin 889 lira ceza uygulandı.

Sürücüler hakkında ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun "trafik güvenliğini tehlikeye sokmak" maddesi gereğince adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beykoz'da Trafik Suçuna Ceza Yağdı - Son Dakika

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