Beykoz'da Yağmur Suyu Altyapı Çalışmaları Hız Kazandı - Son Dakika
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Beykoz'da Yağmur Suyu Altyapı Çalışmaları Hız Kazandı

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Beykoz Belediyesi, yağmur suyu kanalları döşeme, bakım ve temizlik işlemlerini yoğun bir şekilde sürdürerek kış aylarına hazırlık yapıyor. Okul bahçelerinde su birikintisi sorunlarını ortadan kaldırmak için yeni kanallar açıldı.

20.09.2024 16:12  Güncelleme: 16:32
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(İSTANBUL) - Beykoz Belediyesi, ilçede ihtiyaç duyulan noktalara yeni yağmur suyu kanalı döşedi, mevcut kanallar ile mazgalların bakımını ve temizliklerini yaptı.

Beykoz Belediyesi, yağmur suyu kanalı döşeme, temizleme ve bakımı gibi alt ve üstyapı çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan kış ayları dolayısıyla mevcut cadde ve sokaklarda döşeli yağmur suyu kanalları ile mazgalları temizliyor, okul ve ilçedeki diğer kamu kurumlarından gelen talepleri program dahilinde karşılıyor.

Elmalı Necip Fazıl İlkokulu'nda oyun artık keyifli

Elmalı Necip Fazıl Kısakürek İlkokulu'nun bugüne kadar olmayan yağmursuyu kanalı döşendi, böylece önceki yıllarda okul bahçesinde yağışlı havalarda yaşanan su birikmesi sorunu ortadan kalktı.  Bahçesi asfaltlanan ve zeminde baca yükseltme çalışması yapılan okulda eğitim ilk ders zilinin çalmasıyla başladı. Alibahadır Selçuklu İlkokulu'nun yağmuru suyu kanalı da onarılarak bahçedeki su birikintisi sorunu giderildi.

Görele ve Baklacı'da kanallar temizlendi

Görele ve Baklacı Mahalleleri'nde de sonbaharda yaprak ve çamurla dolan kanallar temizlendi, yağışlı havalarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem alındı. Kaynarca Mahallesi Yapraklı Çıkmazı Sokak'ta ise ormandan gelen yağmur suyunun önlenmesi için dereye yağmur suyu geçişi yapıldı.

400 adet baca yükseltildi

İlçe genelindeki asfalt çalışmaları dolayısıyla kot altında kalan 400 adet yağmur suyu bacası da çalışmalar kapsamında yükseltildi. Beykoz'da yağmur suyu ve altyapı çalışmaları kış ayları boyunca da devam edecek.

Beykoz\'da Yağmur Suyu Altyapı Çalışmaları Hız Kazandı
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Beykoz'da Yağmur Suyu Altyapı Çalışmaları Hız Kazandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Beykoz'da Yağmur Suyu Altyapı Çalışmaları Hız Kazandı - Son Dakika
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