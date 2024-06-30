Beyoğlu Belediyesi, Emekli Evi Açtı

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Beyoğlu Belediyesi, ilk emekli evini Kasımpaşa'da açtı. Emeklilerin zaman geçirmeleri ve uygun fiyata sosyalleşmeleri sağlamak amacıyla hizmete sunulan emekli evinde, çay 1 TL, kahve 5 TL olacak. Kafeteryadaki diğer ürünlerden de yüzde 15 oranında indirim sağlanacak. Ayrıca emekliler, düzenli aralıklarla sağlık taramaları yaptırabilecek ve belirli günlerde ise psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanabilecekler. Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, açılış töreninde yaptığı konuşmada ilerleyen günlerde Emekli Evi sayısının artacağını söyledi.

Kasımpaşa Turabibaba Kütüphanesi bahçesinde yer alan Emekli Evi'nin açılışı Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in katıldığı bir törenle gerçekleşti. Emeklilerin zaman geçirmeleri ve uygun fiyata sosyalleşmeleri sağlamak amacıyla hizmete sunulan Emekli Evi'nde çay 1 TL, kahve 5 TL olacak. Kafeteryadaki diğer ürünlerden de yüzde 15 oranında indirim sağlanacak. Ayrıca emekliler, sağlıklarını korumak için düzenli aralıklarla sağlık taramaları yaptırabilecek. Belirli günlerde ise psikolojik danışmanlık hizmetinden yararlanabilecekler. Öte yandan Emekli Evi'ne girişler herkese açık olacak. Emekli olmayan vatandaşlar için çay 5 TL, kahve 20 TL olacak. Listede yer alan tost 30 TL, çorba 35 TL, simit 10 TL olacak.

"EMEKLİLERİMİZE HİZMET BİZİM İÇİN ÖNCELİK"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan törende konuşan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, geçmişte vatandaşların belediyelerden teknik belediyecilik beklediğini belirterek, "Ekonomik kriz ve kent yoksulluğunun arttığı bu dönemlerde vatandaş belediyelere farklı bir misyon yükledi. Vatandaş, belediyelere kendisine ucuz yemek ulaştıran, sağlık ve eğitim hizmetlerinde destek olan, iş bulmada yardımcı olan, gençlerin kadın ve çocukların yanında olan sosyal belediyecilik misyonunu yükledi. Vatandaşa hizmet etmek, sosyal yardımlar oldu. Bütün belediyeler bütçeleri doğrultusunda, vatandaşa ulaşacakları sosyal hizmetin çeşitliliğini artırmakla mükellef. Bugün Kasımpaşa'da açtığımız Emekli Evimiz buna en güzel örneklerden birisi. İçinde bulunduğumuz süreçte ekonomik krizi en yoğun hisseden kesim maalesef emekliler. Emeklilere saygıyı büyüklerimizden öğrendik. Dolayısıyla emeklilerimize hizmet bizim için önceliktir" dedi.

"EMEKLİLERİN SAĞLIK KONTROLLERİ SAĞLANACAK"

Emeklilerin yaşadığı sıkıntılara değinen Güney, "Emeklilerin ekonomik kriz ve sağlık sorunları yaşadığı, iki bardak çayın bile lüks olduğu bir ortamda onlara hizmet etmek belediyemizin boynunun borcu diye düşünüyorum. Bu nedenle Emekli Evi'ni açtık. Emeklilerimiz buraya gelip, 1 liraya çay içsinler. Uygun fiyata karnını doyurup, kaliteli zaman geçirsinler. Arkadaşlarıyla sosyalleşsinler. Biz onların bir yandan da sağlıklarını kontrol altında tutalım. Dönem dönem sanatçılarımızı davet edelim. Ben de sık sık gelerek onların sorunlarını dinleyeyim. Beyoğlu'nda en az 3-4 noktada daha Emekli Evi açacağız. Tüm emekli komşularımıza hayırlı uğurlu olmasını diliyorum" dedi.

"BU TİP ETKİNLİKLERİN ÇOĞALMASINI BEKLİYORUZ"

Emekli Evi'nin açılışına katılan emekli Lütfü Ersoy, "Büyükşehir Belediyesi'nin emekliler ile ilgili yaptığı çalışmalar devam ediyor. Beyoğlu Belediyesi de Emekli Evi açarak devam ettirdi. Belediye başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bütün İstanbul'da ve ilçe belediyelerinde devamını diliyorum. Buraya gelen dar gelirli ve durumu olmayan insanların da eğer emeklilik kartları varsa onlara da bedava ikram edilmesini bekliyorum. Bu tip sosyal etkinlikler barındıran ve uygun fiyatlı yerlerin çoğalmasını destekliyorum" diye konuştu.

"HERKESİN GELMESİNİ TAVSİYE EDERİM"

Kibar Tuzun da "Emekli Evi'ni çok beğendik, inşallah daha da faydalı olacak. Emekli insanlarımız için başını sokabilecekleri bir yer. Buraya gelip, sohbet edebilirler. Huzurlu bir şekilde dinlenebilirler. Fiyatları da uygun ve herkesin gelmesini tavsiye ederim" dedi.

"BAŞKANIMIZ KISA SÜREDE ÇOK GÜZEL İŞLER YAPTI"

Türkan Küçükboyacı ise "Emekli Evi'ni çok beğendik. Belediye başkanımız kısa dönemde çok güzel işler yaptı. Emekliler aldığı maaş ile zor geçiniyor. Belediye başkanımız uygun fiyatlı bir yer açmış. Çay 1 lira. Belediye başkanımıza yaptığı hizmetlerden dolayı çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Tören sonunda Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney kurdele kesimi gerçekleştirdi.