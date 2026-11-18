Beyoğlu'nda iş yerini kurşunlayan 40 yaşındaki şüpheli adliyeye sevk edildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Beyoğlu'nda bir iş yerine 14 Kasım'da silahla ateş açan 40 yaşındaki şüpheli, 16 Kasım'da olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakalanarak adliyeye sevk edildi. Şüpheli, genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması ve tehdit suçlarından adliyeye gönderildi.
Beyoğlu'nda, bir iş yerine silahla ateş açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli adliyeye sevk edildi.
Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Keçecipiri Mahallesi'ndeki iş yerine 14 Kasım'da silahla ateş edilmesine ilişkin çalışma başlattı.
Yapılan incelemeler sonucunda olayı gerçekleştiren şüphelinin M.Ü. (40) olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri, şüpheliyi 16 Kasım'da Fetihtepe Mahallesi'ndeki bir caddede olayda kullandığı ruhsatsız silahla birlikte yakaladı.
Şüpheli M.Ü. emniyetteki işlemlerinin ardından "genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması'" ve "tehdit" suçlarından adliyeye gönderildi.
Kaynak: AA
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