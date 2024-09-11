Beyoğlu'nda Maymun Çiçeği Şüphesi

Güncel

(İSTANBUL) - Beyoğlu'nda Afrika kökenli bir kişide maymun çiçeği belirtileri görüldüğü şüphesi üzerine özel giyimli sağlık ekipleri devreye girdi. Hastaneye kaldırılan yabancı uyruklu kişi tedavi altına alındı. İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nden konuya ilişkin yapılan açıklamada; "İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği hastalığı taşıdığına dair sosyal medyadan haberler paylaşılmıştır. Kişi sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledilmiştir. Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu neticesinde kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir" denildi.

Beyoğlu'nda sabah saatlerinde maymun çiçeği alarmı yaşandı. Afrika kökenli bir kişide maymun çiçeği belirtilerinin görüldüğü duyumu üzerine sağlık ekipleri harekete geçti. Sağlık protokollerine uygun özel kıyafetler giyinmiş ekipler hastayı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Konuyla ilgili, İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

" İnceleme, tetkik ve test sonucu kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir"

"İstanbul'un Beyoğlu ilçesinde yabancı uyruklu bir kişinin maymun çiçeği hastalığı taşıdığına dair sosyal medyadan haberler paylaşılmıştır. Kişi sağlık protokollerine uygun olarak gerekli tetkik ve tıbbi incelemeler yapılmak üzere hastaneye nakledilmiştir. Gerekli inceleme, tetkik ve test sonucu kişide maymun çiçeği hastalığı olmadığı tespit edilmiştir. Bulaşıcı hastalıkların takip ve kontrolünü yapacak gerekli donanım ve kabiliyetlere sahip güçlü sağlık altyapımızın olduğunun bilinmesini, sosyal mecralarda dolaşan kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini önemle rica ederiz."