Beyoğlu'nda Metruk Binada Yangın: 1 Ölü - Son Dakika
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Beyoğlu'nda Metruk Binada Yangın: 1 Ölü

Beyoğlu\'nda Metruk Binada Yangın: 1 Ölü

Beyoğlu'ndaki metruk binada çıkan yangında Salih Gürtepe hayatını kaybetti. Yangın kontrol altına alındı.

30.12.2024 12:18
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Beyoğlu'nda, 3 katlı metruk ahşap binada çıkan yangında 1 kişi hayatını kaybetti.

Yenişehir Mahallesi Tabur Ağası Sokak'ta 3 katlı metruk ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangının yan binalara sıçraması üzerine çevre ilçelerden de itfaiye ekipleri bölgeye yönlendirildi.

İtfaiyenin yaklaşık bir saat süren müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

Ekipler, yanan metruk binanın çökme riski nedeniyle alınan tedbirler altında inceleme yaptı.

İncelemede, bir kişinin cenazesine ulaşılırken ölen kişinin Salih Gürtepe (47) olduğu belirlendi.

Olay yerinde savcı tarafından yapılan incelemelerin ardından cenaze, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beyoğlu'nda Metruk Binada Yangın: 1 Ölü - Son Dakika

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