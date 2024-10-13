Beyoğlu'nda polis memurunu boynundan bıçaklayan şüpheli, adliyeye sevk edildi.
Taksim'deki Tünel Meydanı'nda dün görevli bir polis memurunu arkadan yaklaşarak bıçaklayan şüpheli O.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
O.I, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'nden Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.
Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
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