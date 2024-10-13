Beyoğlu'nda, polis memurunu boynundan bıçaklayan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.
Taksim'deki Tünel Meydanı'nda dün görevli bir polis memurunu arkadan yaklaşarak bıçaklayan şüpheli O.I'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.
Zanlı O.I, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'nden, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine götürüldü.
Savcılıkta ifadesi alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
Nöbetçi hakimlik, zanlı O.I'nın tutuklanmasına karar verdi.
Son Dakika › Güncel › Beyoğlu'nda polise bıçakla saldıran zanlı tutuklandı - Son Dakika
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