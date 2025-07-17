Beyoğlu'nda Taksi Kavgası

Beyoğlu'nda, kadın yolcunun kavga ettiği taksi şoförünü darbetmesi cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kılıçali Paşa Mahallesi Meclis-i Mebusan Caddesi'nde, 10 Temmuz'da, 34 TCK 29 plakalı taksinin şoförü Ö.K. ile yolcusu D.E isimli kadın arasında tartışma yaşandı.

Tartışmanın büyümesi üzerine D.E. önce taksiyi tekmeledi, ardından da araç dışına çıkarak sürücüye saldırdı. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle sona erdi. Yolcu ile şoför, polis merkezine giderek birbirinden şikayetçi oldu.

Taksi şoförü Ö.K. ifadesinde, yolcuyu araçta sigara içtiği için uyardığını iddia etti.

Olay, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.