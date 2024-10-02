Beyoğlu\'nda TIR Trafiği Kilitledi

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BEYOĞLU'nda dar sokakta virajı alamayan TIR yolu kapattı. Yaklaşık üç saat süren çalışmaların ardından TIR, vinç ile çekilince yol yeniden trafiğe açıldı.

Olay, Firuzağa Mahallesi Kadiriler Yokuşu Sokak'ta dün saat 05.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adem K.'nın kullandığı tehlikeli madde taşıyan TIR, Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne oksijen gazı götürdü. Burada gazı boşaltan şoför, Karaköy yönüne gitmek isterken dik yokuş ve dar sokaktan dönemedi. Yol trafiğe kapatılarak olay yerine çekici çağrıldı. Yaklaşık 3 saat kapalı kalan yol, TIR'ın çekilmesiyle yeniden trafiğe açıldı.