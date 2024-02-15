Beypazarı Emniyet Müdürlüğü Denetimlerini Artırıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü Denetimlerini Artırıyor

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü Denetimlerini Artırıyor

Beypazarı Emniyet Müdürlüğü, ilçe genelinde denetimlerini artırdığını duyurdu. Ankara-Beypazarı kara yolunun Oğuzkent bölgesinde, Hamzalar Kavşağı, Kırbaşı bölgelerinde yapılan denetimlerde araç ve sürücüler kontrol edildi. Eksikleri bulunan araç sahiplerine cezai işlem uygulanırken, sürücüler dikkatli araç kullanmaları konusunda uyarıldı. İlçe Emniyet Müdürlüğü, denetim ve uygulamaların devam edeceğini belirtti.

15.02.2024 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beypazarı Emniyet Müdürlüğünün, ilçe genelinde denetimlerini artırdığını bildirildi.

Ankara-Beypazarı kara yolunun Oğuzkent bölgesinde, Hamzalar Kavşağı, Kırbaşı bölgelerinde denetimde bulunarak, araç ve sürücüleri kontrol edildi.

Kontrollerde eksikleri bulunan araç sahiplerine cezai işlem uygulandı, sürücüler dikkatli araç kullanmaları yönünde uyarıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü, denetim ve uygulamaların devam edeceğini belirtti.

Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Beypazarı, Ankara, Güvenlik, Trafik, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Beypazarı Emniyet Müdürlüğü Denetimlerini Artırıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 12:25:03. #1.12#
SON DAKİKA: Beypazarı Emniyet Müdürlüğü Denetimlerini Artırıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement