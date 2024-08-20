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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yarın elektrik kesintisi uygulanacak.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza, onarım, bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması, planlı bakım ve iyileştirme çalışması dolayısıyla yarın ilçedeki bazı yerleşim yerlerine elektrik verilemeyecek.

Kesinti, 09.30-17.30 saatleri arasında Kurtuluş ve Hacıkara mahalleleri ile Alparslan Türkeş Bulvarı'nda, 10.00-15.00 saatleri arasında Kargı Mahallesi'nde, 14.00 ile 17.30 saatlerinde Hacıkara Mahallesi, Madadın 1 ve Madadın 2 sokaklarda uygulanacak.