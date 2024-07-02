Beypazarı Müftülüğü Yaz Dönemi Kur'an Kursları Başladı

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Beypazarı Müftülüğünce düzenlenen yaz dönemi Kur'an kurslarının ilçedeki cami ve Kur'an kurslarında başladığı bildirildi.

Müftü Vekili Davut Karakaya, camiler ve Kur'an kurslarını ziyaret ederek öğrencileri ve din görevlilerini yalnız bırakmadıklarını söyledi.

Kur'an kurslarına bu yaz yoğun talep olduğunu belirten Karakaya, Beypazarı Müftülüğü olarak çocukların temel dini eğitimleri ve Kur'an öğrenmeleri için çaba gösterdiklerini kaydetti.

Karakaya, kursların 1 Temmuz itibarıyla başladığını ifade ederek, "Yaz döneminde Kur'an eğitiminin yanında çocuklarımıza abdest alma, namaz kılma, namazlarda okunacak duaları da öğretiyoruz. 2000'e yakın öğrencinin katıldığı Kur'an kurslarımız 15 Ağustos'ta son bulacak." diye konuştu. ???????