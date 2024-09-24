Beypazarı'nda 10 Milyon Liralık El Yazması Kitap Ele Geçirildi

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 2 el yazması kitap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Ankara İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışma yaptı.

Bu kapsamda, Beypazarı ilçesinde A.K. ve İ.D'nin müşteri arayışında olduğu, ele geçirdiği tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisi alındı.

Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Beypazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan, deri üzerine İbranice el yazması olduğu değerlendirilen 2 kitap ele geçirildi.

Konuya ilişkin yakalanan 2 kişi hakkında ise adli işlem başlatıldı.