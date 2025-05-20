Beypazarı'nda Gençlik Konseri

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında "Eski Dost" grubu konser verdi.
Beypazarı Belediyesince Suluhan'da organize edilen gençlik konserinde, "Eski Dost" grubu sahne aldı.
Konsere katılan vatandaşlar grubun şarkılarına eşlik etti.
Etkinlikte konuşan Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap, Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gençlerle kutlamanın sevincini yaşadıklarını söyledi.
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