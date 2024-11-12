Beypazarı'nda Hayvan Barınağı Modernleşiyor

Güncel

Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki hayvan barınağının daha modern hale getirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Belediye Başkanı Özer Kasap, yaptığı açıklamada, Yukarı Sanayi Bölgesindeki hayvan barınağını daha da modern hale getirmek hedefiyle harekete geçtiklerini belirtti.

Barınakta biri veteriner 5 personelin görev yaptığını anlatan Kasap, çalışmalarla barınağın kapasitesinin artırılacağını ve daha modern hale getirileceğini kaydetti.

Çalışmalar sayesinde hayvanlara daha sağlıklı yaşam koşulları hazırlayacaklarının altını çizen Kasap, sahipsiz hayvanlarla yakından ilgilenen ekiplerin, belirli noktalardaki kulübelere de kedi ve köpekler için yem bıraktığını ifade etti.