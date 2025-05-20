Ankara Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Beypazarı ilçesinde vatandaşlara hayvancılığa ilişkin bilgilendirme yaptı.
Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca organize edilen toplantı, Adaören Mahallesi'ndeki Köy Konağı'nda gerçekleştirildi.
Toplantıda ekipler, büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvancılığına ilişkin bilgilendirme yaptı.
Ekipler, vatandaşların hayvancılık desteklerine ilişkin sorularını da yanıtladı.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Hayvancılık Bilgilendirmesi - Son Dakika
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