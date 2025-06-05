Beypazarı\'nda Öğrenciler Hava Gösterisi Yaptı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Fatih Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, okullarında yaptığı insansız hava araçlarıyla gösteri yaptı.

Yukarı Sanayi Bölgesi'ndeki Saraybosna Caddesi üzerinde düzenlenen etkinliğe, Kaymakam Vedat Yılmaz, Belediye başkanı Özer Kasap, Belediye Başkan Yardımcısı Sezai Tolunay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Adem Uslu, Okul müdürleri ve siyasi partilerin ilçe başkanları katıldı.

Kaymakam Yılmaz, burada yaptığı konuşmada, projeye katkısı olanları tebrik etti.

Yılmaz, "Her projenin belirli bir planlama süreleri oluyor ama ben şuna inanıyorum, bir şeye gönül verdiğinizde sonuç hiçbir zaman, zamana karşı duramıyor. Bugün de bu projenin ilk aşamasını gerçekleştirdik." dedi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Burak Öztürk de ilçede projeye katkısından dolayı Kaymakam Yılmaz'a teşekkür etti.

Bu projeyi devlet-millet vazifesi olarak gördüğünü anlatan Öztürk, engelli bir ailenin evladı olarak bugün çok sevinçli olduğunu belirtti.

Okul Müdürü Hakan Uysal da başta Kaymakam Yılmaz olmak üzere projeye destek verenlere teşekkür etti.

İnsansız hava araçlarının önemine vurgu yapan Uysal, "Sadece burada uçak yapmadık, öğrencilerimizin öz güvenini de gökyüzüne taşıyacağımızdan eminiz. Herkese teşekkürlerimi sunuyorum." diye konuştu.

Konuşmaların ardından öğrenciler, "Beytürk" adını verdikleri insansız hava araçlarıyla gösteri uçuşu gerçekleştirdi.