Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sokakta bulunan angut, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine teslim edildi.
Beytepe Mahallesinde sokakta angut gören vatandaşlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliğine bilgi verdi.
Mahalleye gelen görevliler, yakaladıkları kuşu araçtaki kafese koydu.
Yarası bulunmayan kuş, Doğa Koruma Bölge Müdürlüğündeki bakımının ardından doğaya bırakılacak.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Sokakta Bulunan Angut Kurtarıldı - Son Dakika
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