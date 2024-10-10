Beypazarı\'nda Spor Eğitimi Toplantısı

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, ilkokullar spor dalı eğitimi ve yetenek taraması istişare toplantısı yapıldı.

Gençlik Merkezinde, İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Ahmet Lal başkanlığında düzenlenen toplantıya ilkokulların müdürleri katıldı.

Lal, 4. sınıf öğrencilerine yetenek taraması yapılacağını belirterek, taramalarda ortaya çıkacak yeteneklere göre öğrencilerin yönlendirilmesinin ve spora kazandırılmasının sağlanacağını ifade etti.