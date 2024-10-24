Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi yaralandı.
Osman Fatih Dursun (45) yönetimindeki 14 GE 760 plakalı kamyonu, ilçeye bağlı Karacaören Mahallesi yakınlarında devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada, sıkıştığı araçtan çıkarılan sürücü, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Trafik Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
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