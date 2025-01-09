Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emrah Can D. idaresindeki 67 AC 543 plakalı otomobil, Omarağalar Köprüsü mevkisinde yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Beypazarı'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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