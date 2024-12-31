Beypazarı\'nda Yılbaşı Denetimi

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Beypazarı'nda zabıta ekipleri, yılbaşı öncesinde gıda ürünü satan iş yerleri ve zincir marketlerde denetim yaptı.

Beypazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, eğlence mekanları, kafeterya, pastane, kuru yemişçi ve büfeler ile zincir marketlerde denetim yaptı.

İş yerlerinin belgeleri ile hijyen kurallarına uygunluğunu kontrol eden ekipler, satışa sunulan ürünlerin gramajına ve son kullanma tarihini de inceleyerek uyarılarda bulundu.