Beypazarı'nda Yollar Açık, Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika
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Beypazarı'nda Yollar Açık, Karla Mücadele Devam Ediyor

Beypazarı\'nda Yollar Açık, Karla Mücadele Devam Ediyor

Karayolları, Beypazarı bölgesinde kapalı yol olmadığını ve karla mücadele çalışmalarının sürdüğünü duyurdu.

26.11.2024 14:51
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Karayolları Beypazarı 43. Şube Şefliği, yol ağlarında kapalı yol bulunmadığını bildirdi.

Şube şefliğinden yapılan açıklamada, Ankara-Beypazarı, Beypazarı- Nallıhan arasında ulaşımı sağlayan D140 kara yolunda kar yağışının etkili olduğu 1195 rakımlı bölgede karla mücadele ve tuzlama çalışması gerçekleştirildiği belirtildi.

Nallıhan-Göynük arasında 170-2 kontra kesim kara yolu, Nallıhan-Mudurnu arasında D140 kontra kesim nolu yol ile Akyazı'ya bağlanan yolda ekiplerin karla mücadele çalışmasında bulunduklarını aktarılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Beypazarı-Kıbrıscık arası ulaşımı sağlayan 06-84 kontra kesim nolu kara yolunun 1650 rakımlı Burgaz geçidi ile 1650 rakımlı Ahlatlık geçitlerinde kar yağışı anında fırtınanın da etkili olması nedeniyle sürücülerin dikkatli seyretmesi önem taşımaktadır. Beypazarı-Mihalıççık arasında 06-80 kontra kesim nolu kara yolunun 1650 Kartal geçitlerinde yol ulaşıma açıktır. Kar yağışı öncesine güzergahlarda işaretleme çalışması yapılmıştır. Karayolları 43. Şube Şefliği sorumluluk bölgesinde kapalı yol bulunmamaktadır. Kar yağışının etkili olduğu bölgelere yakın olan bakımevleri sayesinde kısa sürede çalışma yürütülmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Beypazarı'nda Yollar Açık, Karla Mücadele Devam Ediyor - Son Dakika

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